Блогер-предприниматель Кузин сбежал от силовиков из России в Дубай

Сотрудники агентства премиум-недвижимости OneMoscow обвинили его основателя Александра Кузина в невыплате зарплат на сумму около 160 миллионов рублей. По их словам, выплаты прекратились в начале 2025 года. Об этом сообщает Baza.
Как утверждают работники, более 50 человек уже обратились с жалобами в правоохранительные и контролирующие органы. При этом сам Кузин, по имеющейся информации, покинул Россию и уехал в Дубай.
Бывшие сотрудники рассказали, что были оформлены как индивидуальные предприниматели, что, по их мнению, позволяло компании снижать налоговую нагрузку. Одновременно Кузин продолжал демонстрировать в социальных сетях роскошный образ жизни.
Когда начались претензии из-за задержек выплат, предприниматель заявил об убыточности бизнеса. При этом, по словам работников, он предлагал брокерам закрывать новые сделки, после чего деньги с этих операций выводились со счетов компании, передает Telegram-канал.
Ранее десятки сотрудников ресторана российской певицы Татьяны Булановой «Гастрономика по-новому» заявили, что остались без денег.