Онлайн-уроки и дежурные детсадовские группы появились в Орле после атаки ВСУ на ТЭК

«В связи с временными ограничениями подачи тепла и горячей воды принято решение сегодня приостановить занятия в образовательных организациях и дошкольных образовательных учреждениях, расположенных в Советском районе города Орла», — говорится в сообщении.
Для воспитанников детских садов, чьи родители не могут остаться с ними дома, организованы дежурные группы с дополнительным обогревом. Учащиеся школ переходят на дистанционный формат обучения. Специалисты аварийных служб делают всё возможное для скорейшего восстановления коммуникаций.
Напомним, ранее в Орле в результате атаки был поврежден объект коммунального хозяйства. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Как уточнили в администрации, в Советском районе возможны кратковременные перебои с отоплением, горячим водоснабжением и электроснабжением. На месте работают специалисты МЧС и сотрудники правоохранительных органов.
