Онлайн-уроки и дежурные детсадовские группы появились в Орле после атаки ВСУ на ТЭК

Напомним, ранее в Орле в результате атаки был поврежден объект коммунального хозяйства. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Как уточнили в администрации, в Советском районе возможны кратковременные перебои с отоплением, горячим водоснабжением и электроснабжением. На месте работают специалисты МЧС и сотрудники правоохранительных органов.