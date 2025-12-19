Ричмонд
+14°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Узбекистане ощутили отголоски землетрясения, произошедшего в Афганистане: сила толчков составила от 2 до 4 баллов

Vaib.uz (Узбекистан. 19 декабря). Сегодня, 19 декабря, в 10:39 по ташкентскому времени, на территории афганской провинции Тахор произошло землетрясение. По данным Центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС, расстояние от эпицентра до Ташкента составило 551 километр. Несмотря на значительное расстояние, подземные толчки ощутились во многих регионах Узбекистана.

Источник: AP 2024

В столице, по официальной информации, сила толчков составила 2 балла.

Как ощущалось землетрясение в регионах:

▪️Ташкент: 2 балла (550 км).

▪️Сурхандарьинская область: 4 балла (206 км от эпицентра).

▪️Кашкадарьинская область: 3 балла (417 км).

▪️Самаркандская область: 3 балла (423 км).

▪️Джизакская область: 2−3 балла (441 км).

▪️Сырдарьинская область: 2−3 балла (467 км).

▪️Ферганская область: 2−3 балла (502 км).

▪️Навоийская область: 2 балла (542 км).

▪️Наманганская область: 2 балла (561 км).

▪️Андижанская область: 2 балла (564 км).