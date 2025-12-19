В Узбекистане ощутили отголоски землетрясения, произошедшего в Афганистане: сила толчков составила от 2 до 4 баллов

В столице, по официальной информации, сила толчков составила 2 балла.
Как ощущалось землетрясение в регионах:
▪️Ташкент: 2 балла (550 км).
▪️Сурхандарьинская область: 4 балла (206 км от эпицентра).
▪️Кашкадарьинская область: 3 балла (417 км).
▪️Самаркандская область: 3 балла (423 км).
▪️Джизакская область: 2−3 балла (441 км).
▪️Сырдарьинская область: 2−3 балла (467 км).
▪️Ферганская область: 2−3 балла (502 км).
▪️Навоийская область: 2 балла (542 км).
▪️Наманганская область: 2 балла (561 км).
▪️Андижанская область: 2 балла (564 км).