В аэропорту Ташкента задержали женщину, пытавшуюся отправить в Таиланд на работу проститутками двух молодых узбекистанок

Vaib.uz (Узбекистан. 19 декабря). В аэропорту Ташкента сотрудники Службы государственной безопасности задержали женщину, занимавшуюся сводничеством. Она отбирала молодых девушек в Узбекистане и обещала им большие заработки в Таиланде за счёт работы проститутками.

Источник: Vaib.Uz

В момент задержания она собиралась отправить в Таиланд двух девушек из Андижанской области в возрасте 18 и 20 лет. Женщина пообещала оплатить им дорогу и все расходы за счёт их будущих доходов от проституции.

По данным правоохранителей, в Таиланде девушек должна была встретить её сообщница — 20-летняя уроженка Ферганской области, которая координировала этот процесс за рубежом.

В отношении задержанной и её соучастницы возбуждено уголовное дело по статье 135, часть 2 (пункты «б», «г», «е», «з») Уголовного кодекса. В настоящее время проводятся следственные действия.

Правоохранительные органы напоминают, что любые обещания «лёгких денег» за границей часто скрывают за собой преступные схемы, опасные для жизни. Будьте осторожны и не доверяйте сомнительным предложениям.