Молодые спортсмены превратились в рэкетиров: как группа из Хорезма терроризировала пункты Paynet

«С детства занимался спортом. Связался с уличными делами, драками — всё это привело к нарушениям закона. Сейчас я советую молодым людям не ввязываться в подобные вещи. Из-за азартных игр я дошёл до того, что зашёл в пункт Paynet и незаконно попытался вернуть деньги, совершив преступление. Сейчас я далеко от семьи и только теперь понимаю её ценность. Я сожалею о содеянном», — признался один из участников группы.