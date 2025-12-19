Молодые спортсмены превратились в рэкетиров: как группа из Хорезма терроризировала пункты Paynet

По данным правоохранительных органов, схема выглядела так: молодые люди заходили в различные пункты Paynet и по заранее отработанному плану передавали оператору определённую сумму наличных денег для перевода на свой электронный кошелёк. Как только транзакция завершалась, участники группы начинали угрожать оператору и требовали вернуть деньги наличными.
Правоохранители выяснили, что эта группа не единожды совершала подобные преступления в разных районах. В качестве доказательств выступили записи с камер видеонаблюдения, движение денег по электронным кошелькам, а также показания самих операторов — всё это полностью подтвердило вину преступников.
В какой-то момент предпринимателям это надоело, и они обратились в органы внутренних дел. После обращения была проведена проверка, задержания, а затем начался судебный процесс.
На суде открылись интересные подробности: оказывается, часть членов группировки активно играли в онлайн-казино и тотализатор, проигрывали крупные суммы и оказались в долгах. Именно поэтому и решили заработать быстро — пусть даже таким опасным способом.
«С детства занимался спортом. Связался с уличными делами, драками — всё это привело к нарушениям закона. Сейчас я советую молодым людям не ввязываться в подобные вещи. Из-за азартных игр я дошёл до того, что зашёл в пункт Paynet и незаконно попытался вернуть деньги, совершив преступление. Сейчас я далеко от семьи и только теперь понимаю её ценность. Я сожалею о содеянном», — признался один из участников группы.