Наркозакладчика в Марий Эл задержали в его первый «рабочий» день

