Наркозакладчика в Марий Эл задержали в его первый «рабочий» день

В Йошкар-Оле автоинспекторы задержали местного жителя в его первый день работы в качестве наркозакладчика. Молодой человек, заметив патруль ДПС, попытался спрятаться за забором частной территории. Когда его попросили подойти к служебной машине, он успел выбросить из кармана небольшой свёрток. В ходе беседы 25-летний мужчина признался, что его застали за раскладкой «синтетики» по заданию одного из интернет-магазинов. Полицейские обнаружили на месте не только выброшенный пакетик, но и ещё три аналогичных свёртка с порошком. Экспертиза установила, что изъятое вещество является мефедроном. По факту задержания возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере).