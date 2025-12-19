Тобольский предприниматель выплатит почти полмиллиона рублей детям, отравившимся в бассейне

«Тобольская межрайонная прокуратура провела проверку по факту массового оказания медицинской помощи 10 несовершеннолетним в возрасте от четырх до 12 лет после купания в бассейне на базе отдыха “Сказка”. Заявленные требования удовлетворены на общую сумму 459 тысяч рублей», — сообщили в прокуратуре. Надзорное ведомство уточнило, что дети жаловались на кашель и головокружение, после чего им понадобилась медицинская помощь.