Тобольский предприниматель выплатит почти полмиллиона рублей детям, отравившимся в бассейне

Трагедия произошла 21 декабря 2024 года.
Вледелец тобольской базы отдыха «Сказка», где декабре 2024 года дети массово отравились парами хлора от бассейна, выплатить компенсацию пострадавшим в размере 459 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональнйо прокуратуре.
«Тобольская межрайонная прокуратура провела проверку по факту массового оказания медицинской помощи 10 несовершеннолетним в возрасте от четырх до 12 лет после купания в бассейне на базе отдыха “Сказка”. Заявленные требования удовлетворены на общую сумму 459 тысяч рублей», — сообщили в прокуратуре. Надзорное ведомство уточнило, что дети жаловались на кашель и головокружение, после чего им понадобилась медицинская помощь.
В ходе проверки было установлено нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности корпуса «Килиманджаро», расположенного на базе «Сказка», на 30 суток.
Прокуратура также внесла представление об устранении нарушений: были пересмотрены правила посещения бассейна, введен запрет на нахождение в нем детей до двух лет. Исполнение решений суда, включая фактическое перечисление денежных средств семьям и соблюдение новых санитарных правил, находится на контроле надзорного органа.
Ранее URA.RU писало о том, что 21 декабря 2024 года в Тобольске на базе отдыха 15 детей отравились парами хлора на базе отдыха «Сказка». Их самочувствие резко ухудшилось после купания в бассейне.