Жителя Ленобласти задержали за неудачную попытку угона авто в Петербурге

В начале декабря в полицию Выборгского района поступило сообщение от 48-летней владелицы BMW X7. По словам заявительницы, во время прогулки с собакой возле дома 16 по Лиственной улице она заметила, что в ее машине сидят неизвестные. Увидев ее, злоумышленники скрылись. По факту случившегося возбудили дело о покушении на кражу (ч. 3 ст. 30 — п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ).