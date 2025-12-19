В Рязани задержали организаторов подпольного борделя, маскировавшегося под массажный салон

В Рязани полиция ликвидировала подпольный бордель, который работал в арендованном подвальном помещении под видом массажного салона. Криминальное заведение не имело вывески, но активно рекламировалось в интернете. Попасть внутрь можно было только по предварительной записи. В результате скоординированной операции с участием Росгвардии были задержаны четверо организаторов бизнеса — двое мужчин 35 и 29 лет, а также 20-летняя администратор и 25-летняя руководительница. На месте также находились пять работниц в возрасте от 19 до 33 лет, не имевших профильного образования. В помещениях были оборудованы комнаты с двуспальными кроватями и душевыми кабинами, а также изъяты прейскуранты, записи и другие вещественные доказательства. По факту организации занятия проституцией возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 241 УК РФ). К работницам будет применена административная ответственность за занятие проституцией (ст. 6.11 КоАП РФ). Расследование продолжается.