В минздраве рассказали о состоянии пострадавшего при ЧП в пермском вузе

11 декабря при проведении испытаний на стенде с научным оборудованием, размещенным в отдельно стоящем здании университетского комплекса, произошло разрушение колеса турбины. Осколки конструкции пробили защитные ограждения. В результате погибли двое: мужчина — руководитель завода запорной арматуры «Анкос» Константин Солдатов и его несовершеннолетняя дочь. Кроме того, по данным университета, ранения получили трое представителей одного из пермских предприятий: мужчины 64 и 37 лет. Один из них после осмотра медиками был отпущен домой, второй находился в стационаре в тяжелом состоянии.