В минздраве рассказали о состоянии пострадавшего при ЧП в пермском вузе

На сегодняшний день один из пострадавших продолжает лечение в стационаре.
Состояние мужчины, пострадавшего при инциденте на испытательном стенде Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), улучшилось. Об этом URA.RU сообщили в Министерстве здравоохранения Пермского края.
«На сегодняшний день один из пострадавших продолжает лечение в стационаре, ему оказывается полный комплекс необходимой медицинской помощи Состояние оценивается как удовлетворительное», — отметили в ведомстве.
11 декабря при проведении испытаний на стенде с научным оборудованием, размещенным в отдельно стоящем здании университетского комплекса, произошло разрушение колеса турбины. Осколки конструкции пробили защитные ограждения. В результате погибли двое: мужчина — руководитель завода запорной арматуры «Анкос» Константин Солдатов и его несовершеннолетняя дочь. Кроме того, по данным университета, ранения получили трое представителей одного из пермских предприятий: мужчины 64 и 37 лет. Один из них после осмотра медиками был отпущен домой, второй находился в стационаре в тяжелом состоянии.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности двум лицам»). Дополнительно проверку проводит прокуратура Ленинского района Перми.