Суд признал возвращение детей Родригеза из Испании в РФ ухудшением уровня жизни

Представители Родригеза предложили перевезти детей в Россию, если у Денежкиной нет финансовой возможности содержать их в Испании. Однако судья поинтересовалась, на каком основании сыновья артиста должны переезжать, если они уже адаптированы к жизни в другой стране. Также ее возмутило желание Родригеза исключить из алиментного соглашения обязанность оплачивать перелеты мальчиков и их мамы бизнес-классом.