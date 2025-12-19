Суд признал возвращение детей Родригеза из Испании в РФ ухудшением уровня жизни

Пресненский районный суд Москвы посчитал возвращение детей певца Тимура Родригеза из Испании в Россию существенным ухудшением привычного уровня жизни. Об этом в пятницу, 19 декабря, пишет Starhit со ссылкой на материалы дела.
Уточняется, что в ходе судебного разбирательства экс-супруга артиста Анна Девочкина заявила, что выделенных алиментов недостаточно для жизни детей в Испании. По ее словам, только аренда жилья обходится в 6,5 тысячи евро в месяц.
Представители Родригеза предложили перевезти детей в Россию, если у Денежкиной нет финансовой возможности содержать их в Испании. Однако судья поинтересовалась, на каком основании сыновья артиста должны переезжать, если они уже адаптированы к жизни в другой стране. Также ее возмутило желание Родригеза исключить из алиментного соглашения обязанность оплачивать перелеты мальчиков и их мамы бизнес-классом.
— Скажите, а когда он сам приучал детей к такому уровню жизни, почему не мог подумать о том, что финансовое положение может ухудшиться? И как к этому могут дети отнестись? — цитирует судью издание.
Ранее стало известно, что Тимур Родригез проиграл суд по алиментам экс-супруге Анне Девочкиной.
Артист официально развелся с Девочкиной полгода назад. Процесс расторжения брака поначалу протекал мирно, однако позже дело дошло до суда: музыкант пытался снизить размер алиментов на детей и содержание бывшей супруги.
О том, что супруги расходятся не на позитивной ноте, общественность узнала через язвительные высказывания Девочкиной в адрес Родригеза, цитировавшего в соцсетях стихотворения.