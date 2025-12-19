Учительницу Симеонидис арестовали за совращение учеников: самые громкие дела о педофилии в российских школах

Учительницу из Петербурга обвинили в педофилии.
Выборгский районный суд Санкт-Петербурга арестовал учительницу английского языка Афину Симеонидис, обвиняемую в совершении действий сексуального характера в отношении двух 12-летних учеников. По данным следствия, женщина приглашала мальчиков к себе домой в апреле и июле 2025 года. Наказание по ее статье грозит до 20 лет лишения свободы. В материале URA.RU — подробности этого дела и другие резонансные случаи педофилии в российских школах.
Учительницу арестовали за совращение школьников в Санкт-Петербурге.
В Санкт-Петербурге учительница английского языка арестована по обвинению в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних учеников. Решение о заключении ее под стражу до середины февраля 2026 года вынес Выборгский районный суд города 18 декабря.
Согласно материалам следствия, педагог в период с апреля по июль текущего года трижды приглашала двух 12-летних мальчиков, своих учеников, к себе в квартиру. Там она, как утверждают следователи, совершила в отношении них действия сексуального характера. Дело возбуждено по части 5 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»), которая предусматривает наказание в виде 12−20 лет лишения свободы.
Подозреваемая, выпускница педагогического вуза, два года работала в одной из школ Выборгского района. В открытых источниках и социальных сетях она позиционировала себя как активный и успешный педагог: была классным руководителем, участвовала в международных волонтерских форумах, а летом 2025 года демонстрировала президентскую награду за вклад в молодежный фестиваль. В интервью она подчеркивала, что главное в ее работе — любовь к детям и доверительные отношения с ними.
В суде женщина свою вину не признала и просила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако суд счел обвинения достаточно серьезными и удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу.
Другие случаи педофилии в российских школах.
«Выходил из кабинета весь потный»: учителя физкультуры из Воронежа обвинили в педофилии.
В Воронеже в декабре задержан учитель физической культуры школы № 104 по имени Владислав. Его подозревают в совращении несовершеннолетних учениц. В региональном управлении Следственного комитета РФ факт задержания подтвердили и возбудили уголовное дело по двум статьям УК РФ: «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста» и «Развратные действия в отношении несовершеннолетних». Вопрос об избрании меры пресечения Владиславу на данный момент не решен.
Уголовное дело по одному из эпизодов касается совращения 15-летней школьницы. На допросе и девочка, и педагог не отрицали, что между ними имели место половые контакты. Как сообщила основательница движения «Сдай педофила» Анна Левченко, уже в здании СК РФ Владислав сделал подростку предложение выйти за него замуж. После того, как сведения об эпизоде с этой ученицей широко разошлись в социальных сетях, в правоохранительные органы и к общественным активистам начали массово обращаться другие учащиеся школы № 104. По их словам, преподаватель регулярно проводил время с различными школьницами, уединялся с ними в своем кабинете, откуда впоследствии выходил «весь потный», во время уроков пристально разглядывал интимные части тела девочек, прикасался к ним и делал фотографии.
По воспоминаниям учеников, педагог допускал в их адрес вульгарные высказывания и шутки сексуального характера как в отношении девочек, так и мальчиков. Последних он, по словам детей, называл «большими членами». Школьницы утверждают, что учитель мог «как бы случайно» трогать их за грудь. Кроме того, он, предположительно, запирался с восьмиклассницами в своем подсобном помещении, откуда, по рассказам других учеников, доносились «странные звуки». Сообщается, что Владислав пытался соблазнять учениц восьмых классов, ругался нецензурной бранью, неформально проводил с подростками время вне уроков и покупал им напитки.
По словам потерпевших, во время замечаний на уроках педагог мог угрожать девушкам сексуальным насилием. Ученики и активисты утверждают, что он целенаправленно выбирал в качестве жертв психически и эмоционально уязвимых подростков. Так, к одной школьнице он начал проявлять навязчивое внимание после развода ее родителей и начала злоупотребления алкоголем со стороны матери, другую — домогался на фоне острых конфликтов с семьей. По оценке Анны Левченко, только за последнее время от действий, как она выражается, «учителя-педофила» могли пострадать не менее пяти детей.
Следственный комитет сейчас устанавливает возможных иных потерпевших. В ведомстве также намерены дать правовую оценку действиям администрации образовательной организации. К рассмотрению ситуации подключилась уполномоченный по правам ребенка в Воронежской области Ангелина Севергина.
По словам юриста Даниила Лунева, за домогательства к детям учителю физкультуры может грозить до 12 лет лишения свободы. Информацию передает издание «Вечерняя Москва».
«Давайте рисовать»: как педагог выбирал девочек на индивидуальные уроки.
В одной из общеобразовательных школ в спальном районе Москвы ученики третьего класса во время перемены находились в коридоре, когда одноклассница по имени Настя в слезах вбежала в класс и заявила: «Меня домогался Лялин». Речь шла о преподавателе изобразительного искусства Василии Лялине, пользовавшемся в школе репутацией доброжелательного педагога.
На момент происшествия Настя не относилась к числу наиболее популярных учениц, поэтому большинство одноклассников отнеслись к ее словам с недоверием. Дети стали говорить, что она выдумщица. Шум в классе привлек внимание классного руководителя, после чего было инициировано разбирательство. В ходе разговоров две другие ученицы подтвердили слова Насти, сообщив, что учитель приставал к ним, целовал и трогал.
При кабинете изобразительного искусства в школе находилась небольшая мастерская, где в беспорядке хранились банки с краской, чертежи, кисти и другие материалы. По словам потерпевших, Василий Лялин выбрал несколько наиболее симпатичных, по его мнению, учениц и предложил им «индивидуальную методику обучения». Две школьницы согласились, сочтя это возможностью заниматься вдали от класса, да еще и с учителем, которого считали нестрогим. Одна из девочек рассказала, что во время индивидуального занятия педагог дотронулся до ее ягодиц; в тот момент она не сразу осознала происходящее. В другой раз, находясь в этой же мастерской, он посадил обеих учениц к себе на колени и поцеловал их — одновременно двоих. Девочки быстро покинули помещение, почувствовав, что ситуация выходит за рамки допустимого. Однако поначалу они никому об этом не сообщили. Впоследствии Лялин заявил им, что больше не будет проводить с ними индивидуальные занятия, мотивировав это тем, что они якобы «плохо рисуют».
Именно в этой мастерской, согласно рассказу Насти, педагог и попытался совершить в отношении нее действия сексуального характера. По словам девочки, он предложил сделать фотографию и попросил ее приподнять юбку, «так снимок получится интереснее». Настя отказалась, выбежала из помещения и вернулась в класс. В результате разбирательства, по данным Life.ru, пострадавших школьниц несколько раз отводили на консультации к психологу. Сам преподаватель был привлечен к уголовной ответственности и получил условный срок. При вынесении приговора суд учел наличие у него троих несовершеннолетних детей и супруги, находившейся на его иждивении.
«Положил на стол и снял колготки»: лауреат конкурса «Учитель года» с Дальнего Востока оказался педофилом.
Школьницу из Дальнего Востока насиловал учитель обществознания.
Выпускница дальневосточной школы Алина рассказала в интервью психологу Татьяне Зайцевой, как стала жертвой лауреата местного конкурса «Учитель года». Педагог сделал одиннадцатиклассницу своей школьной наложницей, когда та решила сдавать ЕГЭ по его предмету.
Алина родилась и провела детство в небольшом городе на Дальнем Востоке. Она была единственным ребенком в семье, училась в обычной общеобразовательной школе, посещала кружки и с младших классов дополнительно занималась английским языком. В 15 лет, когда Алина перешла в социально-экономический профиль старшей школы, она впервые познакомилась с молодым преподавателем истории и обществознания. Педагогу было около 24 лет, незадолго до этого он окончил университет и перед трудоустройством в школу недолгое время подрабатывал репетитором.
По словам Алины, первое впечатление от учителя было положительным: он казался образованным, увлеченным своим предметом специалистом. Единственное, что вызывало у нее внутренний дискомфорт, — отсутствие профессиональной дистанции с учениками и чрезмерно резкое, навязчивое выражение собственных политических взглядов на уроках. В 10-м классе личного общения между ними почти не было. Однако в 11-м классе девушка определилась с планами на поступление и решила сдавать ЕГЭ по истории и обществознанию. Тогда она стала регулярно посещать факультативные занятия, которые вел этот же педагог. К тому моменту Алина уже слышала разговоры одноклассников о его предполагаемых интимных связях с ученицами, но значения этим слухам не придала.
В 2018 году, когда Алине исполнилось 17 лет, учитель написал ей в социальной сети, где ранее была создана группа для участников факультатива. Сначала общение касалось исключительно учебных тем, однако затем переписка постепенно перешла в личную плоскость. Потом учитель начал настойчиво просить девушку прислать ему интимные фотографии, объясняя это тем, что хочет помочь ей пройти некий «путь сексуального развития». Спустя некоторое время учитель начал приглашать одиннадцатиклассницу на индивидуальные консультации, где трогал ее и восхвалял. Через несколько дней после подобных высказываний, когда Алина осталась с преподавателем наедине в кабинете, он, по словам девушки, совершил в отношении нее сексуальное насилие. После этого он сел на стул на расстоянии от девушки и вдруг начал рассказывать о своих неудачах в личной жизни.
После первого эпизода, по словам Алины, учитель продолжал настаивать на интимной близости. Он стал приглашать ее к себе домой по воскресеньям, где они проводили несколько часов. В это время, как утверждает девушка, его родители покидали квартиру. Мама преподавателя знала, что он состоит в «отношениях» со своей ученицей, и ничего не предприняла. Именно у него дома происходили все половые контакты, отметила Алина. Эта ситуация прекратилась лишь после окончания школы: девушка уехала в другой город, где поступила в вуз, передает NEWS.ru.
«Добрый дедушка с конфетами»: как охранник домогался школьниц в Екатеринбурге.
67-летний охранник обвинен в педофилии.
В Екатеринбурге суд избрал меру пресечения 67‑летнему охраннику школы № 151 Владимиру Азанову. Как ранее сообщала «КП-Екатеринбург», сотрудник частного охранного предприятия был задержан 16 декабря 2025 года после обращения в правоохранительные органы двух девятилетних учениц.
По данным источника, знакомого с материалами проверки, девочки заявили о сексуальных домогательствах со стороны охранника и утверждали, что он прикасался к их груди. В тот же вечер Азанову было предъявлено обвинение по пункту «б» части 5 статьи 132 Уголовного кодекса РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Санкция этой статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Следствие направило в суд ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Кировский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей до 15 февраля 2026 года.
На судебное заседание прибыли матери потерпевших школьниц. Процесс проходил в закрытом режиме. Обвиняемого доставили в зал суда в наручниках. Поддержать его пришли сестра и зять. Родственники Азанова заявили, что не разделяют выдвинутые против него обвинения, охарактеризовав его как взрослого, психически полноценного человека, который длительное время работает охранником и регулярно исполнял свои служебные обязанности. В то же время, как сообщили матери девочек, на допросах Владимир Азанов признал свою вину.
«В понедельник он отвел девочек под лестницу. На камерах все видно. Дети такое не придумают. Для них он был добрым дедушкой, который давал конфет. Да и с виду безобидный», — рассказала мама одной из пострадавших.
«Нашли порнолитературу и порнодиски»: учитель из Свердловской глубинки снимал совращения школьниц.
У учителя из Свердловской области нашли порноматериалы.
В Свердловской области преподаватель поселковой музыкальной школы оказался фигурантом дела о педофилии. Следствие полагает, что речь может идти о серии эпизодов. По версии следственных органов, Евгений Полежаев организовывал совместные походы с учащимися и оставался с ними наедине в своем кабинете. С пострадавшими детьми работали психологи. Директор образовательного учреждения, который, по данным проверяющих, не обращал внимания на подозрительное поведение подчиненного, отстранен от должности и уволен. Предварительно установлено, что первые преступления Полежаев мог совершить не позднее 2018 года.
Мужчина, по данным правоохранительных органов, проявлял повышенный интерес не к педагогической деятельности, а к своим несовершеннолетним ученикам. Жительница поселка Светлана рассказала, что дома у учителя проводили обыск. Нашли порнолитературу и порнодиски. По ее словам, он все это снимал и продавал.
Ученики нередко бывали в доме преподавателя. Жилье, по словам местных жителей, было обустроено необычным образом: несколько крупных изолированных комнат, широкие коридоры, очень толстые стены и камера видеонаблюдения под потолком. Следователи не исключают, что техника могла использоваться для производства порнографических материалов. Дом Полежаев делил с бабушкой. Семьи или девушки у него не было, близких друзей среди ровесников — также. Основное окружение составляли ученики, которых он называл «одаренными» и приглашал на индивидуальные дополнительные занятия.
Несмотря на ряд настораживающих обстоятельств, задержание педагога по подозрению в педофилии стало для многих сельчан неожиданностью. По данным следствия, Полежаев действовал осторожно и на протяжении примерно пяти лет занимался совращением детей. В материалах дела фигурируют имена шести мальчиков. Предполагается, что в разное время жертвами педагога становились дети в возрасте от 9 до 12 лет. Каждому из них, с учетом возраста и интересов, он предлагал различные «развлечения» и формы досуга.