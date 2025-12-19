Учительницу Симеонидис арестовали за совращение учеников: самые громкие дела о педофилии в российских школах

При кабинете изобразительного искусства в школе находилась небольшая мастерская, где в беспорядке хранились банки с краской, чертежи, кисти и другие материалы. По словам потерпевших, Василий Лялин выбрал несколько наиболее симпатичных, по его мнению, учениц и предложил им «индивидуальную методику обучения». Две школьницы согласились, сочтя это возможностью заниматься вдали от класса, да еще и с учителем, которого считали нестрогим. Одна из девочек рассказала, что во время индивидуального занятия педагог дотронулся до ее ягодиц; в тот момент она не сразу осознала происходящее. В другой раз, находясь в этой же мастерской, он посадил обеих учениц к себе на колени и поцеловал их — одновременно двоих. Девочки быстро покинули помещение, почувствовав, что ситуация выходит за рамки допустимого. Однако поначалу они никому об этом не сообщили. Впоследствии Лялин заявил им, что больше не будет проводить с ними индивидуальные занятия, мотивировав это тем, что они якобы «плохо рисуют».