Число безработных в Башкирии составило 10,3 тысячи человек

В конце октября 2025 года на учете в центрах занятости Башкирии находились более 10 тысяч человек, не имеющих работы. Из них статус официального безработного был присвоен 8,8 тысячам жителей республики, сообщает Башстат.
Как рассказали статистики, уровень регистрируемой безработицы, который рассчитывается как процент от общей численности рабочей силы, остался низким и составил 0,5%.
В течение октября статус безработного получили 2,3 тысячи человек. За тот же месяц на новое место работы удалось устроиться 1,8 тысячам человек.
При этом потребность в кадрах, которую озвучили работодатели, остается высокой. К концу октября организации заявили о 31 тысяче вакансий. Однако по сравнению с сентябрем количество открытых позиций сократилось на 7,4%.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.