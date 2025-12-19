Ричмонд
Полиция задержала мужчину после ограбления пассажирки в столичном метро

Сотрудники полиции столичного метрополитена по горячим следам задержали подозреваемого в ограблении пассажирки на станции «Пушкинская». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин.

Источник: РИА "Новости"

«На станции метро “Пушкинская” Таганско-Краснопресненской линии приезжий мужчина после открытия дверей электропоезда вырвал из рук сидящей рядом 46-летней женщины мобильный телефон, после чего выбежал из вагона. Потерпевшая обратилась в полицию», — рассказал Васенин.

В течение нескольких часов оперативники уголовного розыска УВД на Московском метрополитене установили личность и на ул. Селезневская задержали подозреваемого — 35-летнего уроженца Алтайского края. Похищенный телефон изъят и будет возвращен потерпевшей.

«Дознавателем УВД на ММ ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ (“Грабеж”). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — добавил Васенин.