Полиция задержала мужчину после ограбления пассажирки в столичном метро

«На станции метро “Пушкинская” Таганско-Краснопресненской линии приезжий мужчина после открытия дверей электропоезда вырвал из рук сидящей рядом 46-летней женщины мобильный телефон, после чего выбежал из вагона. Потерпевшая обратилась в полицию», — рассказал Васенин.
В течение нескольких часов оперативники уголовного розыска УВД на Московском метрополитене установили личность и на ул. Селезневская задержали подозреваемого — 35-летнего уроженца Алтайского края. Похищенный телефон изъят и будет возвращен потерпевшей.
«Дознавателем УВД на ММ ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ (“Грабеж”). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — добавил Васенин.