Полиция задержала мужчину после ограбления пассажирки в столичном метро

Сотрудники полиции столичного метрополитена по горячим следам задержали подозреваемого в ограблении пассажирки на станции «Пушкинская». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин.