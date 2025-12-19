Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

БПЛА с утра атаковали предприятия в Новокуйбышевске и Тольятти, небо закрыто

Украинские беспилотники атаковали предприятия в Новокуйбышевске и Тольятти Самарской области. Атака была отражена, пострадавших нет, информирует губернатор региона Вячеслав Федорищев. По его словам, удары были зафиксированы ранним утром.

Источник: Life.ru

«Сегодня рано утром была совершена атака вражеских БПЛА на предприятия Новокуйбышевска и Тольятти. Удары отражены, пострадавших нет», — написал губернатор.

На местах падения обломков работают оперативные службы. В регионе введён режим «Ковёр». В целях безопасности временно ограничено движение транспорта по обходу Тольятти. Глава области призвал жителей сохранять спокойствие и бдительность.

А Ростове-на-Дону из-за удара БПЛА оборвалась высоковольтная ЛЭП, без электричества остались жилые дома в Болгарстрое и предприятия в Западной промзоне. На проспекте Шолохова загорелась хозпостройка — пожар потушили на площади 10 квадратных метров.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше