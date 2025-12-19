БПЛА с утра атаковали предприятия в Новокуйбышевске и Тольятти, небо закрыто

«Сегодня рано утром была совершена атака вражеских БПЛА на предприятия Новокуйбышевска и Тольятти. Удары отражены, пострадавших нет», — написал губернатор.
На местах падения обломков работают оперативные службы. В регионе введён режим «Ковёр». В целях безопасности временно ограничено движение транспорта по обходу Тольятти. Глава области призвал жителей сохранять спокойствие и бдительность.
А Ростове-на-Дону из-за удара БПЛА оборвалась высоковольтная ЛЭП, без электричества остались жилые дома в Болгарстрое и предприятия в Западной промзоне. На проспекте Шолохова загорелась хозпостройка — пожар потушили на площади 10 квадратных метров.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.