В Чебаркульском районе пенсионерка погибла при пожаре в собственном доме

Огонь полностью уничтожил дом пенсионерки и надворные постройки. Пожар начался вечером 16 декабря. Его обнаружили соседи только тогда, когда дом был полностью охвачен пламенем. Из-за сильного ветра огонь стремительно распространился по строению общей площадью 51 квадратный метр. У пенсионерки, которая редко выходила на улицу по состоянию здоровья, не было шансов выжить.