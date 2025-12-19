В Чебаркульском районе пенсионерка погибла при пожаре в собственном доме

В посёлке Бишкиль Чебаркульского района пожар в частном доме унёс жизнь 88-летней женщины. Об этом сообщили в ОГУ «Противопожарная служба Челябинской области».
Огонь полностью уничтожил дом пенсионерки и надворные постройки. Пожар начался вечером 16 декабря. Его обнаружили соседи только тогда, когда дом был полностью охвачен пламенем. Из-за сильного ветра огонь стремительно распространился по строению общей площадью 51 квадратный метр. У пенсионерки, которая редко выходила на улицу по состоянию здоровья, не было шансов выжить.
Прибывшие через 19 минут пожарные застали дом в огне с частично обрушившейся кровлей. Им удалось потушить пожар за два часа и не допустить распространения огня на соседние постройки.
По предварительной версии, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи. Тело погибшей женщины нашли в доме во время тушения.