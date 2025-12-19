Ричмонд
Федорищев рассказал об отражении атаки ВСУ на предприятия Самарской области

Предприятия в Новокуйбышевске и Тольятти стали целью вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. По его словам, удары беспилотников удалось отразить. О каких объектах в регионе идет речь, он не уточнял.

Источник: РИА "Новости"

Пострадавших при атаке нет, заверил Федорищев. На местах падения обломков сбитых БПЛА работают оперативные службы. На территории Самарской области, добавил губернатор, действует режим «Ковер».

Вячеслав Федорищев напомнил о запрете на съемку и публикацию фото и видео с беспилотниками и последствиями их ударов. Он призвал местных жителей при обнаружении обломков дрона сразу обращаться в правоохранительные органы.

Всего ночью 19 декабря, по данным Минобороны, над Россией были сбиты 94 беспилотника. Из них шесть — над Самарской областью.

