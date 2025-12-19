Федорищев рассказал об отражении атаки ВСУ на предприятия Самарской области

Пострадавших при атаке нет, заверил Федорищев. На местах падения обломков сбитых БПЛА работают оперативные службы. На территории Самарской области, добавил губернатор, действует режим «Ковер».
Вячеслав Федорищев напомнил о запрете на съемку и публикацию фото и видео с беспилотниками и последствиями их ударов. Он призвал местных жителей при обнаружении обломков дрона сразу обращаться в правоохранительные органы.
Всего ночью 19 декабря, по данным Минобороны, над Россией были сбиты 94 беспилотника. Из них шесть — над Самарской областью.