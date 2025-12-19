Почти сотня сбитых БПЛА и 10 закрытых аэропортов: карта атак дронов ВСУ 19 декабря

Вместе с тем зафиксированы нарушения в работе электросетей. В Ростове-на-Дону из ‑за обрыва линии электропередачи высокой мощности частично отключено энергоснабжение жилых домов в районе Болгарстроя, а также промышленных потребителей в Западной промзоне. Кроме того, на проспекте Шолохова загорелась хозяйственная постройка — пожар был оперативно ликвидирован на площади около 10 квадратных метров. Нарушения энергоснабжения также зафиксированы в хуторе Недвиговка Мясниковского района и в селе Займо-Обрыв Азовского района, где обрыв проводов привел к отключению электроэнергии.