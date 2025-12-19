Почти сотня сбитых БПЛА и 10 закрытых аэропортов: карта атак дронов ВСУ 19 декабря

Россию в ночь на 19 декабря атаковали более 90 дронов ВСУ.
За минувшую ночь дежурные расчеты сил противовоздушной обороны уничтожили 94 украинских беспилотников самолетного типа. Наибольшее число дронов было сбито в воздушном пространстве Ростовской области — там уничтожено 36 аппаратов.
В связи с этим временные ограничения ввели в 10-ти аэропортах по стране. Карта атак дронов ВСУ — в материале URA.RU.
Сводка Минобороны по сбитым БПЛА.
По данным ведомства, в воздушном пространстве Ростовской области было сбито 36 беспилотников, в Белгородской области — 17, в Воронежской — 15, над акваторией Каспийского моря — семь, в Самарской и Астраханской областях — по шесть аппаратов. Также над акваторией Азовского моря уничтожено пять дронов, а в Курской области и Краснодарском крае — по одному аппарату.
Воронежская область.
В Воронеже, а также Лискинском и Острогожском районах области была объявлена тревога в связи с угрозой непосредственного удара беспилотников. Как сообщил губернатор Александр Гусев в своем telegram-канале, с ночи в указанных муниципалитетах задействованы системы оповещения населения.
По словам главы региона, над территорией Воронежской области были уничтожены 15 беспилотников Украины. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет, разрушения на земле не зафиксированы.
Ростовская область.
В Таганроге была объявлена воздушная тревога из ‑за угрозы удара беспилотников. Глава администрации города Светлана Камбулова обратилась к жителям с просьбой немедленно покинуть открытые пространства, укрыться в помещении и не подходить к оконным проемам.
По ее словам, в результате атаки БПЛА в Таганроге повреждения получили четыре частных жилых дома. Пострадавших нет. Данные о последствиях на земле на данный момент уточняются.
Ночью и Ростовская область подверглась воздушной атаке. О развитии ситуации сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. По его информации, средства противовоздушной обороны работали над Ростовом-на-Дону, Таганрогом, а также в Куйбышевском, Матвеево-Курганском и Родионово-Несветайском районах. Слюсарь подчеркнул, что данных о пострадавших среди населения не поступало.
Вместе с тем зафиксированы нарушения в работе электросетей. В Ростове-на-Дону из ‑за обрыва линии электропередачи высокой мощности частично отключено энергоснабжение жилых домов в районе Болгарстроя, а также промышленных потребителей в Западной промзоне. Кроме того, на проспекте Шолохова загорелась хозяйственная постройка — пожар был оперативно ликвидирован на площади около 10 квадратных метров. Нарушения энергоснабжения также зафиксированы в хуторе Недвиговка Мясниковского района и в селе Займо-Обрыв Азовского района, где обрыв проводов привел к отключению электроэнергии.
Курская область.
В регионе был введен режим ракетной опасности. Региональный оперативный штаб рекомендовал жителям уйти в помещения без окон и с капитальными стенами — например, в коридор, ванную комнату или кладовую. Гражданам, находящимся на улице, предписывалось как можно скорее укрыться в ближайшем здании либо специально оборудованном укрытии.
Кроме того, с 02:00 на территории региона действовал режим беспилотной опасности. Средства противовоздушной обороны были приведены в состояние готовности для отражения атаки.
Липецкая область.
В Липецкой области был введен красный уровень угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил в своем telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов. По его данным, погибших и раненых в результате атаки нет. Обломки одного из БПЛА повредили жилой дом в Липецке. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, угрозы обрушения здания не выявлено. Проводится обследование помещений и прилегающей территории, отметил Артамонов.
Мэр Липецка Роман Ченцов также сообщил о попадании беспилотника в жилой дом. В своем telegram-канале он написал, что незамедлительно выехал на место происшествия. В целях безопасности было принято решение о временной эвакуации жильцов подъезда. На месте работают все экстренные службы, в том числе специалисты-взрывотехники. Эвакуированных граждан размещают в пункте временного пребывания.
Орловская и Тульская области.
В регионах объявили ракетную опасность. О пострадавших информации не поступало.
Помимо этого, в Орле в результате атаки противника был поврежден объект коммунальной инфраструктуры. Губернатор области Андрей Клычков сообщил, что аварийные службы уже приступили к ремонтно-восстановительным работам. В связи с этим в Советском районе города возможны кратковременные перебои в подаче тепла, электроэнергии и горячего водоснабжения. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, отметил глава региона в своем канале в мессенджере МАХ.
Ставропольский край.
В Ставропольском крае был объявлен режим угрозы, связанной с возможным применением беспилотников со стороны ВСУ. Губернатор региона Владимир Владимиров в своем telegram-канале глава края сообщил об этом и призвал граждан укрыться в помещениях с несущими стенами, избегая нахождения у окон.
Ульяновская область.
В Ульяновской области был введен режим «Беспилотная опасность». Об этом говорится в сообщении МЧС России.
Ивановская область.
Оперативный штаб Ивановской области сообщил о введении в регионе режима угрозы атаки беспилотников. Система оповещения об авиаударах переведена в режим повышенной готовности. Специальные службы ведут постоянный мониторинг оперативной обстановки. Жителям рекомендовали следить за дальнейшими сообщениями оперштаба.
Самарская область.
В Самарской области также введен режим угрозы атаки дронов ВСУ. Информация об этом размещена в приложении МЧС России.
Оренбургская область.
В Оренбургской области был объявлен режим угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Населению рекомендовали внимательно следить за официальными сигналами оповещения.
Республика Дагестан.
Управление МЧС по Дагестану в своем telegram-канале сообщило об объявлении угрозы атаки дронов на территории регионов Северного Кавказа. Жителям рекомендовано по возможности не покидать жилища. Также уточняется, что в субъектах региона возможны перебои в работе сети интернет.
В каких аэропортах вводили временные ограничения.
По стране была временно прекращена работа 10-ти аэропортов. Об этом сообщили в Росавиации. Как уточнил пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко, под действие мер попали аэропорты в Волгограде, Калуге, Пензе, Саратове, Тамбове, Самаре, Ярославле, Владикавказе, Грозном и Магасе. По словам представителя Росавиации, такие ограничения введены в целях обеспечения безопасности полетов.