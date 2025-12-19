В Волгоградской области задержали подозреваемого в отравлении лошадей кислотой

40-летний мужчина в ночь с пятого на шестое декабря пытался отравить трех коней местного клуба «У озера». В рот животным он залил неизвестное вещество, предположительно кислоту, отчего они получили ожоги. Одна лошадь находится в критическом состоянии, две другие в стабильно тяжелом.
Как отметили в полиции, это не первый случай покушения на жизнь животных местного клуба. Еще 12 апреля некий неизвестный мужчина попал на камеры видеонаблюдения на территории клуба. Ночью он пробрался в конюшню и сделал лошади смертельную инъекцию.
После второго случая в декабре нынешнего года подозреваемый был задержан. Возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.