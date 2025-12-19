Ричмонд
+14°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области задержали подозреваемого в отравлении лошадей кислотой

Полиция задержала ранее судимого жителя города Волжский Волгоградской области по подозрению в жестоком обращении с животными. По версии следствия, на протяжении года мужчина убил несколько лошадей местного конного клуба. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Источник: Российская газета

40-летний мужчина в ночь с пятого на шестое декабря пытался отравить трех коней местного клуба «У озера». В рот животным он залил неизвестное вещество, предположительно кислоту, отчего они получили ожоги. Одна лошадь находится в критическом состоянии, две другие в стабильно тяжелом.

Как отметили в полиции, это не первый случай покушения на жизнь животных местного клуба. Еще 12 апреля некий неизвестный мужчина попал на камеры видеонаблюдения на территории клуба. Ночью он пробрался в конюшню и сделал лошади смертельную инъекцию.

После второго случая в декабре нынешнего года подозреваемый был задержан. Возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.