Пилочка для ногтей стала причиной уголовного дела в Хабаровске

Вечером в баре на улице Воронежской в Хабаровске произошел конфликт между двумя мужчинами. Словесная ссора переросла в драку, во время которой 35-летний житель Индустриального района травмировал другого посетителя женской пилочкой для ногтей. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".
Пострадавшего доставили в стационар, где ему оказали экстренную помощь. Сейчас мужчина проходит лечение. Подозреваемого задержали полицейские. Ранее мужчины знакомы не были. Задержанный рассказал, что приехал в бар, чтобы заступиться за свою знакомую. Известно, что он работает аварийным комиссаром.
«По факту случившегося завели уголовное дело по статье “Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью”, — рассказали в УМВД России по Хабаровску.
Мужчину поместили в изолятор временного содержания до избрания меры пресечения судом.