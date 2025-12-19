Ричмонд
Водитель без прав вылетел в канаву под Петербургом и погиб

Пассажир попал в больницу с различными травмами.

Источник: Комсомольская правда

Водитель без прав погиб, съехав в канаву на трассе во Всеволожском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Авария случилась 18 декабря около 15:30 на первом километре автодороги «СПб — Запорожское — Приозерск». По предварительной информации, 33-летний водитель, управлявший автомобилем Nissan Tiida, не справился с управлением. Машина съехала в кювет и перевернулась в придорожной канаве с водой.

— Мужчина скончался на месте от полученных травм. Находящийся в салоне 38-летний пассажир был доставлен в больницу с травмами средней степени тяжести, — пояснили в полиции.

По данным правоохранительных органов, водитель в момент ДТП находился за рулем, не имея действующего водительского удостоверения. По факту происшествия проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.