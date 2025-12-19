Водитель без прав вылетел в канаву под Петербургом и погиб

Авария случилась 18 декабря около 15:30 на первом километре автодороги «СПб — Запорожское — Приозерск». По предварительной информации, 33-летний водитель, управлявший автомобилем Nissan Tiida, не справился с управлением. Машина съехала в кювет и перевернулась в придорожной канаве с водой.