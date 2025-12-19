ВСУ атаковали дронами предприятия в Новокуйбышевске и Тольятти

Беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали предприятия в Новокуйбышевске и Тольятти, удары отразили. Об этом в пятницу, 19 декабря, сообщил глава Самарской области Вячеслав Федорищев.
По данным губернатора, в результате атаки никто не пострадал.
На местах падения фрагментов дронов работают оперативные службы.
— В целях обеспечения безопасности водителей временно ограничено движение по обходу Тольятти. Сохраняйте спокойствие и бдительность, — написал Федорищев в своем Telegram-канале.
За ночь 19 декабря над Россией сбили 94 украинских дрона. Наибольшее количество беспилотников ликвидировали над Ростовской, Белгородской и Воронежской областями (по 34, 17 и 15 соответственно).
В результате атаки в Ростове-на-Дону в нескольких районах пропало электричество. Также в городе загорелась хозяйственная постройка, пожар потушили.