Мэрия Челябинска требует 63 млн рублей от арестованного экс-главы парка Гагарина

Жазит Нургазинов получил иск почти на 63 миллиона рублей.
Администрация Челябинска намерена взыскать почти 63 млн рублей с экс-директора парка имени Гагарина Жазита Нургазинова в счет ущерба, нанесенного бюджету его махинациями. Информация об этом появилась в базе судебных дел.
«Муниципальное автономное учреждение “Центральный парк культуры и отдыха имени. Ю. А. Гагарина обратилось в Арбитражный суд Челябинской области к Нургазинову Жазиту Сабитовичу (о взыскании 62 млн 657 тысяч рублей. Исковому заявлению присвоен номер дела. До 19 января истцу следует устранить обстоятельства, препятствующие рассмотрению дела до 19 января 2026 года”, — пояснили URA.RU в пресс-службе суда.
Нургазинова задержали в начале октября по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, с января 2023 года по июнь 2024 года он поручил подписать контракт на поставку аттракционов с ООО «Отдых» на сумму свыше 86 млн рублей. Деньги в сумме 400 млн рублей были выделены в качестве субсидии. При этом, как считает следствие, Нургазинов знал, что скоро эти аттракционы будут демонтированы в рамках реконструкции парка, однако подписал и оплатил контракт.
На следствии Нургазинов заявил, что выполнял распоряжения председателя комитета по культуре Челябинска Элеоноры Халиковой. Чиновницу, сменившую фамилию на «Егорова», задержали 5 декабря, после чего отправили в СИЗО. За несколько дней до этого она уволилась и собиралась покинуть регион.