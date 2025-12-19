В Соль-Илецке осужденному за убийство пяти человек и нападения на жителей Самары отказано в УДО

По информации надзорного ведомства, в 1998 году мужчину признали виновным в создании банды, убийстве пяти человек и в разбойных нападениях на жителей Самары. Осужденный отбыл в местах лишения свободы свыше 25 лет и просил удовлетворить его ходатайство, так как он осознал противоправность своего поведения.