СК возбудил дело после нападения на 15-летнюю школьницу в воронежском Борисоглебске

Ход расследования взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

Источник: Комсомольская правда

СУ СКР по Воронежской области возбудило уголовное дело после нападения на девочку-подростка в Борисоглебске. Как сообщили в ведомстве, прохожий предпринял попытку применения силы в отношении 15-летней школьницы на улице Аэродромной 9 декабря. Об этом стало известно 19 декабря.

Ранее стало известно, что мужчина набросился на девочку, однако его смогли оттащить двое парней, находившихся рядом.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Ход расследования взял на личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, потребовавший предоставить ему доклад. В региональном СК проводятся необходимые следственные действия для установления всех деталей произошедшего.