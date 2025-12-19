СК возбудил дело после нападения на 15-летнюю школьницу в воронежском Борисоглебске

СУ СКР по Воронежской области возбудило уголовное дело после нападения на девочку-подростка в Борисоглебске. Как сообщили в ведомстве, прохожий предпринял попытку применения силы в отношении 15-летней школьницы на улице Аэродромной 9 декабря. Об этом стало известно 19 декабря.