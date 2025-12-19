В Перми вынесли приговор заказчику и пособнику заказного убийства бизнесмена

Убийство предпринимателя Александра Лукова произошло в Перми 5 октября 2023 года. Киллер несколько раз выстрелил в бизнесмена и скрылся с места преступления. Позже правоохранители задержали исполнителя убийства и заказчика преступления. Выяснилось, что лишить жизни Лукова решил его партнер по бизнесу, который намеревался завладеть активами убитого.