В Перми вынесли приговор заказчику и пособнику заказного убийства бизнесмена

В Перми осуждены заказчик и пособник заказного убийства бизнесмена Александра Лукова. Речь идет о Руслане Шардакове и Андрее Широкове. Оба они проведут в колонии более 15 лет. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Суд отправил обвиняемых в колонию строгого режима.

«Организатор и пособник убийства получили по 16 и 17 лет лишения свободы. Оба будут отправлены в колонию строгого режима. Уголовное дело в отношении исполнителя заказного убийства бизнесмена выделено в отдельное производство», — пояснили в прокуратуре. Уголовное дело рассматривалось с участием коллегии присяжных.

Убийство предпринимателя Александра Лукова произошло в Перми 5 октября 2023 года. Киллер несколько раз выстрелил в бизнесмена и скрылся с места преступления. Позже правоохранители задержали исполнителя убийства и заказчика преступления. Выяснилось, что лишить жизни Лукова решил его партнер по бизнесу, который намеревался завладеть активами убитого.