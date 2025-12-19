Бывшую журналистку радиостанции «Эхо Москвы»* Бычкову оштрафовали

— Постановлением Савеловского районного суда города Москвы от 18.12.2025 Бычкова Ольга Евгеньевна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.33 КоАП РФ (участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности), и подвергнута административному наказанию в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей, — рассказали в Telegram-канале инстанции.