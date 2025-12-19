Бывшую журналистку радиостанции «Эхо Москвы»* Бычкову оштрафовали

Бывшую журналистку радиостанции «Эхо Москвы»* Ольгу Бычкову оштрафовали на 10 тысяч рублей. Ее признали виновной в участии в деятельности организации, признанной в России нежелательной. Об этом в пятницу, 19 декабря, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.
— Постановлением Савеловского районного суда города Москвы от 18.12.2025 Бычкова Ольга Евгеньевна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.33 КоАП РФ (участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности), и подвергнута административному наказанию в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей, — рассказали в Telegram-канале инстанции.
Ранее за нарушение закона об иноагентах наказали бывшего главного редактора радиостанции Алексея Венедиктова**. Его обязали выплатить 45 тысяч рублей.
Венедиктова освободили от занимаемой им должности 5 марта 2022-го. Журналист рассказал, что займется развитием собственных исторических проектов.
*Организация, признанная нежелательной в России.
**Лицо, выполняющее функции иностранного агента в РФ.