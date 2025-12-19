Магнитные бури в конце 2025: будет ли шторм 20 числа и когда ждать новых ударов

При головной боли и тревожности: помогает спокойная прогулка на свежем воздухе (не под палящим солнцем), легкий самомассаж висков и шеи, дыхательная гимнастика. При слабости и низком давлении: можно выпить сладкий чай с лимоном, прилечь, положив ноги чуть выше уровня головы. При скачках давления и боли в сердце: самое важное — иметь под рукой свои обычные лекарства, назначенные врачом. Не экспериментируйте с новыми препаратами. Если симптомы острые (сильная давящая боль в груди, онемение конечностей, нарушение речи) — немедленно вызывайте скорую помощь.