Магнитные бури в конце 2025: будет ли шторм 20 числа и когда ждать новых ударов

На Солнце зафиксировали несколько вспышек.
К концу декабря 2025 года геомагнитная активность вновь начали расти. И в последнюю неделю года ожидается целая серия магнитных возмущений. Будет ли магнитная буря 20 декабря 2025, когда ждать следующих вспышек — в прогнозе URA.RU.
Прогноз магнитной бури на 20 декабря 2025.
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, в субботу, 20 декабря, сильных магнитных бурь не предвидится. Вероятность шторма — всего 12−20%, а шанс на спокойный день довольно высок — около 68%.
Вот ключевые показатели:
Уровень возмущений (Ap-индекс): 10. Это чуть выше обычного фонового уровня, но до настоящей бури еще далеко. Можно сравнить с легкой рябью на воде вместо высоких волн. Активность Солнца (F10.7): 115. Светило проявляет умеренную активность. Именно эта «работа» Солнца и является причиной возбужденного состояния магнитного поля Земли.
Таким образом, ожидается небольшое возмущение, около 3 баллов из 9. Для большинства людей день пройдет как обычно. Метеозависимые могут почувствовать легкий упадок сил, незначительную усталость, легкие головные боли или колебания давления.
Атмосферное давление 20 декабря.
По данным Гидрометцентра, в субботу, 20 декабря, в двух столицах ожидается разное атмосферное давление.
В Москве давление составит 750 мм рт. ст. Это значение близко к среднестатистической норме для декабря, поэтому сильного влияния на самочувствие москвичей оно не окажет. День будет метеорологически комфортным. В Санкт-Петербурге давление ожидается на уровне 755 мм рт. ст. Для Северной столицы это ниже климатической нормы. Такое пониженное давление, особенно в сочетании с возбужденной магнитосферой, может ощущаться метеозависимыми людьми.
Прогноз магнитных бурь до конца декабря 2025.
Период с 20 по 22 декабря ожидается относительно спокойным, с зеленым уровнем активности, хотя возможны кратковременные возбуждения магнитосферы. Первое ощутимое событие ожидается 23 декабря — ожидается магнитная буря красного уровня интенсивностью до пяти баллов. В этот день метеозависимым людям стоит поберечь себя, снизив физические и эмоциональные нагрузки. На следующий день, 24 декабря, магнитосфера останется возбужденной, перейдя на оранжевый уровень.
25 и 26 декабря принесут передышку — геомагнитная обстановка стабилизируется до спокойного зеленого уровня. Однако период затишья будет недолгим. Уже 27 декабря возмущения вернутся (оранжевый уровень), затем после короткого спокойного дня 28 декабря (зеленый уровень), 29 декабря магнитосфера вновь станет возбужденной.
Серьезный всплеск активности прогнозируется на 30 декабря. Ожидается магнитная буря красного уровня интенсивностью в 5 баллов (класс G2). В такой день возможны заметные воздействия на самочувствие: головные боли, перепады давления и общее недомогание. Особенно внимательными следует быть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В канун Нового года, 31 декабря, сильная буря отступит, но обстановка останется возбужденной (оранжевый уровень).
Магнитная активность нарастает.
Что делать при магнитных бурях.
1. Скорректируйте режим дня и снизьте нагрузку.
Отдых и сон. Главное правило — не переутомляться. Постарайтесь лечь спать пораньше накануне и в день бури. 7−8 часов полноценного сна помогают нервной системе адаптироваться. Перенесите важные дела. Если возможно, отложите серьезные переговоры, сложную умственную работу, дальние поездки и интенсивные тренировки на более спокойные дни. Избегайте стресса. Осознанно ограничьте просмотр тревожных новостей и напряженного общения.
2. Пейте достаточно жидкости и пересмотрите рацион.
Вода. Пейте больше чистой воды, некрепкого зеленого или травяного чая (ромашка, мята). Это помогает поддерживать нормальное артериальное давление и снижает вязкость крови. Легкая пища. Откажитесь от тяжелой, жирной, острой и жареной еды. Не переедайте. Сделайте акцент на овощах и фруктах (источники калия и магния, полезных для сосудов), рыбе, орехах, бананах, цельнозерновых кашах. Откажитесь от стимуляторов. Кофе, энергетики и алкоголь в дни бурь создают дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую и нервную системы, усиливая симптомы.
3. Поддержите сосуды и нормализуйте давление.
Контрастный душ (если нет противопоказаний) по утрам поможет взбодриться и тренирует сосуды. Травяные сборы. При склонности к повышенному давлению можно пить слабые отвары пустырника, валерианы. При пониженном — некрепкий чай с имбирем. Избегайте резких движений. Не вставайте резко с кровати или со стула, чтобы не спровоцировать головокружение.
4. Что делать, если самочувствие ухудшилось.
При головной боли и тревожности: помогает спокойная прогулка на свежем воздухе (не под палящим солнцем), легкий самомассаж висков и шеи, дыхательная гимнастика. При слабости и низком давлении: можно выпить сладкий чай с лимоном, прилечь, положив ноги чуть выше уровня головы. При скачках давления и боли в сердце: самое важное — иметь под рукой свои обычные лекарства, назначенные врачом. Не экспериментируйте с новыми препаратами. Если симптомы острые (сильная давящая боль в груди, онемение конечностей, нарушение речи) — немедленно вызывайте скорую помощь.