После шоу Малахова Бастрыкин требует найти магнитогорского маньяка

«Я отсидел 20 лет за аналогичные преступления, который произошли в Челябинске за 2004 год. С 2005 по 2007 годы преступления не раскрыты и находятся в архиве. Они [дела] все аналогичные, даже идентификация пули. Если бы по делу убийства ваших родных сделали идентификацию пули и соединили дела вместе, меня могли бы реабилитировать», — сообщал он в эфире программы.