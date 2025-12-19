После шоу Малахова Бастрыкин требует найти магнитогорского маньяка

Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования убийсвт в Магнитогорске.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин после шоу Андрея Малахова потребовал доклад о ходе расследования дела магнитогорского маньяка, орудовавшего в городе с 2004 по 2008 годы. Об этом сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства.
«В эфире федерального телеканала обсуждается серия убийств, совершенных в Челябинской области с 2004 по 2008 год. Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову представить доклад о ходе расследования, установленных обстоятельствах и по доводам, озвученным в передаче», — сообщили в пресс-службе СК РФ.
Одним из гостей шоу «Малахов» стал Алексей Корочкин, более известный как «лесопарковый маньяк». Он отсидел 20 лет в колонии по обвинениям в нескольких убийствах. При этом в шоу он заявил, что обстоятельства убийств в Магнитогорске и тех, которые вменяли ему, сходятся.
«Я отсидел 20 лет за аналогичные преступления, который произошли в Челябинске за 2004 год. С 2005 по 2007 годы преступления не раскрыты и находятся в архиве. Они [дела] все аналогичные, даже идентификация пули. Если бы по делу убийства ваших родных сделали идентификацию пули и соединили дела вместе, меня могли бы реабилитировать», — сообщал он в эфире программы.
Всего от рук маньяка в Магнитогорске пострадало пять человек. Причем на момент убийств Корочкин уже был задержан.