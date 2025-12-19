В Таганроге обломки БПЛА повредили частные дома, ведется ликвидация последствий

В Таганроге после ночной атаки БПЛА пострадали несколько частных домов, ведется ликвидация последствий. Информацию подтверждают региональные и городские власти.
Буквально сразу после беспилотной атаки глава города Светлана Камбулова информировала о четырех пострадавших домах. Немного позже оперативные данные уточнил губернатор Юрий Слюсарь.
Глава региона рассказал, что в Таганроге пострадали остекление и кровля в пяти частных домах, загорелись три автомобиля.
После случившегося на местах падения обломков БПЛА задействовали оперативные и экстренные службы. Также был временно перекрыт 10-й переулок, движение прекратили на участке от Карла Либкнехта до Водопроводной.
С 8 часов утра в городе начала работу комиссия по оценке ущерба. По всем вопросам таганрожцам следует обращаться к специалистам управления защиты от ЧС (Морозова, 8 или по телефону горячей линии управления защиты от ЧС).
