Федорищев: Дроны ВСУ атаковали предприятия в Новокуйбышевске и Тольятти

Силы ПВО РФ отразили атаку беспилотников ВСУ на предприятия Новокуйбышевска и Тольятти.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников на предприятия Новокуйбышевска и Тольятти, пострадавших нет. Об этом в мессенджере MAX сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Рано утром была совершена атака вражеских БПЛА на предприятия Новокуйбышевска и Тольятти. Удары отражены, пострадавших нет», — отметил глава региона в пятницу, 19 декабря.

На данный момент в местах падения обломков дронов работают представители оперативных служб.

Ранее в Минобороны сообщили, что силы ПВО России за ночь 19 декабря сбили и уничтожили 94 дрона ВСУ. Из них 36 БПЛА противника российские военные уничтожили в Ростовской области, 17 беспилотников было сбито в Белгородской области, еще 15 — в Воронежской.

Глава Таганрога Светлана Камбулова заявила, что в результате удара беспилотника в городе повреждены четыре жилых частных дома.

