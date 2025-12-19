Федорищев: Дроны ВСУ атаковали предприятия в Новокуйбышевске и Тольятти

Ранее в Минобороны сообщили, что силы ПВО России за ночь 19 декабря сбили и уничтожили 94 дрона ВСУ. Из них 36 БПЛА противника российские военные уничтожили в Ростовской области, 17 беспилотников было сбито в Белгородской области, еще 15 — в Воронежской.