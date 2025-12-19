Челябинские полицейские задержали 69-летнюю карманницу, орудовавшую в магазинах, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Отличились сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска городского УМВД.
«При проведении мероприятий по пресечению карманных краж задержана ранее судимая уроженка Кемеровской области, она 1956 года рождения», — сообщили в пресс-службе.
Злоумышленница, находясь в магазине на улице Худякова, похитила 4,5 тыс. рублей из сумки другой покупательницы.
В Отделе полиции «Центральный» возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу». Фигурантке избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
«Проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, а также установление возможных дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанной», — уточнили в полиции.