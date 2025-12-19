Ричмонд
+15°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинские полицейские задержали 69-летнюю карманницу, орудовавшую в магазинах

Отличились сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска городского УМВД.

Источник: РИА "Новости"

Челябинские полицейские задержали 69-летнюю карманницу, орудовавшую в магазинах, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Отличились сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска городского УМВД.

«При проведении мероприятий по пресечению карманных краж задержана ранее судимая уроженка Кемеровской области, она 1956 года рождения», — сообщили в пресс-службе.

Злоумышленница, находясь в магазине на улице Худякова, похитила 4,5 тыс. рублей из сумки другой покупательницы.

В Отделе полиции «Центральный» возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу». Фигурантке избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

«Проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, а также установление возможных дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанной», — уточнили в полиции.