Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЛЭП оборвалась в Ростове-на-Дону во время атаки

Высоковольтная линия электропередачи оборвалась в Ростове-на-Дону в результате ночной воздушной атаки, заявил мэр города Александр Скрябин.

Высоковольтная линия электропередачи оборвалась в Ростове-на-Дону в результате ночной воздушной атаки, заявил мэр города Александр Скрябин. Часть Советского и Октябрьского районов осталась без электричества, отопления и воды.

«Ночью наш город вновь подвергся воздушной атаке врага. Главное, что никто из людей не пострадал», — написал Скрябин в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что в Первомайском районе ликвидировали возгорание хозяйственной постройки. Однако обрыв ЛЭП привёл к масштабным перебоям в работе инженерных сетей.

Коммунальные и аварийные службы работают над восстановлением подачи ресурсов.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.