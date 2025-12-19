Ричмонд
«Включите демонстрацию экрана»: первокурсник не догадывался, к чему приведет одно необдуманное действие

В Иркутске студент потерял почти полмиллиона рублей, поверив мошенникам.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Несуществующая посылка создала первокурснику из Иркутска немало проблем. Однажды студенту позвонил «курьер» и сообщил, что для получения посылки ему нужно знать код из СМС. Не задумываясь, парень продиктовал данные. Как рассказали КП-Иркутск в полиции, после этого сибиряку позвонил якобы сотрудник Росфинмониторинга, который предупредил о взломе личного кабинета на Госуслугах.

— Аферист убедил парня связаться с ним по видеозвонку в мессенджере и включить демонстрацию экрана. Таким образом мошенник получил доступ к информации о банковских счетах, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Студента обманули, заставив оформить кредиты под предлогом защиты от мошенников. Получив доступ к его деньгам, аферисты убедили перевести их на «безопасный счет», в результате чего студент потерял около 478 тысяч рублей.