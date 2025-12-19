«Включите демонстрацию экрана»: первокурсник не догадывался, к чему приведет одно необдуманное действие

Несуществующая посылка создала первокурснику из Иркутска немало проблем. Однажды студенту позвонил «курьер» и сообщил, что для получения посылки ему нужно знать код из СМС. Не задумываясь, парень продиктовал данные. Как рассказали КП-Иркутск в полиции, после этого сибиряку позвонил якобы сотрудник Росфинмониторинга, который предупредил о взломе личного кабинета на Госуслугах.