Локомотив вспыхнул ночью в Павловском районе Воронежской области

В ночь на пятницу, 19 декабря, в Павловском районе Воронежской области произошло возгорание локомотива. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, пожар возник в трансформаторе машины, пострадавших в результате инцидента нет.
Сигнал о возгорании на территории села Шкурлат-3 поступил на пульт дежурного в 3:34 ночи. К месту происшествия было оперативно направлено одно отделение пожарно-спасательной части в составе четырех человек и одной единицы техники. Огнеборцам удалось локализовать и ликвидировать открытое горение.
По предварительным данным, огнем был поврежден моторный отсек на площади 4 кв. м. Причины, приведшие к возгоранию, устанавливаются специалистами.