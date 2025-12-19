Локомотив вспыхнул ночью в Павловском районе Воронежской области

Сигнал о возгорании на территории села Шкурлат-3 поступил на пульт дежурного в 3:34 ночи. К месту происшествия было оперативно направлено одно отделение пожарно-спасательной части в составе четырех человек и одной единицы техники. Огнеборцам удалось локализовать и ликвидировать открытое горение.