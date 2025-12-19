Ричмонд
+14°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Локомотив вспыхнул ночью в Павловском районе Воронежской области

Возгорание произошло в трансформаторе.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области

В ночь на пятницу, 19 декабря, в Павловском районе Воронежской области произошло возгорание локомотива. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, пожар возник в трансформаторе машины, пострадавших в результате инцидента нет.

Сигнал о возгорании на территории села Шкурлат-3 поступил на пульт дежурного в 3:34 ночи. К месту происшествия было оперативно направлено одно отделение пожарно-спасательной части в составе четырех человек и одной единицы техники. Огнеборцам удалось локализовать и ликвидировать открытое горение.

По предварительным данным, огнем был поврежден моторный отсек на площади 4 кв. м. Причины, приведшие к возгоранию, устанавливаются специалистами.