Бригада ВСУ отказывается подчиняться новому командиру на сумском направлении.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ, генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что в состав российской армии была включена новая бригада, вооруженная ракетным комплексом средней дальности «Орешник». По его словам, данное соединение было сформировано в текущем году.
Кроме того, российские силовые структуры сообщили, что иностранные наемники отказались подчиняться приказам командира 47-й механизированной бригады ВСУ Максима Данильчука. Он фактически утратил контроль над частью подчиненных. Боевики, входящие в так называемый иностранный легион, не желают выходить на передовые позиции и размещаться в районах дислокации бригады, предпочитая арендовать жилье в Сумах. Карта боевых действий на фронте — в материале URA.RU.
Условные обозначения.
Сумское направление.
Иностранные боевики перестали подчиняться приказам командира 47-й механизированной бригады ВСУ Максима Данильчука. Об этом сообщили источники в российских силовых структурах. По их словам, Данильчук фактически утратил управление подразделением. Так, бойцы отказываются выходить на боевые позиции и размещаться в местах дислокации бригады, предпочитая арендовать жилье в Сумах.
Минобороны России неоднократно заявляло, что киевские власти используют иностранных наемников в качестве «пушечного мяса». При этом российские военные, как подчеркивалось, продолжают ликвидировать их на всей территории Украины. Сами наемники, прибывшие в страну ради заработка, в многочисленных интервью признавали, что командование ВСУ слабо координирует их действия, а вероятность выжить в боях невелика, поскольку интенсивность боевых действий несоизмерима с тем, с чем им приходилось сталкиваться в Афганистане и на Ближнем Востоке.
Гуляйпольское направление.
В районе Гуляйполя Запорожской области в течение суток была ликвидирована группировка украинских военнослужащих численностью примерно рота. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, потери понесли военнослужащие 33-го и 225-го отдельных штурмовых полков, а также 142-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Он отметил, что в районе населенного пункта продолжаются интенсивные боевые действия.
Красноармейское направление.
Украинские военнослужащие в Красноармейске занимались запугиванием мирного населения. Зафиксированы случаи расстрела гражданских лиц, укрывавшихся в подвалах. Об этом заявил житель красноармейской агломерации Валерий Фомин для Минобороны России. По его словам, украинские военные также занимались мародерством.
Как рассказал Фомин, в период, когда Красноармейск и близлежащие населенные пункты находились под контролем ВСУ, местные жители жили в постоянном страхе и опасались покидать свои дома. По его утверждению, ВСУ злоупотребляли алкоголем, затем открывали беспорядочный огонь, а местную молодежь насильно заталкивали в автомобили и увозили в неизвестном направлении.
Донецкое направление.
Подразделения ВСУ оставляют свои позиции в районе населенного пункта Яровая в ДНР под давлением российских войск на данном направлении. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, украинские военные переориентировали усилия на удержание оборонительных рубежей на высотах в районе соседней Александровки.
Харьковское направление.
Операторы беспилотных систем группировки войск «Север» нанесли удар по целям в Харьковской области. Об этом сообщило Министерство обороны. В ведомстве уточнили, что расчеты ударных БПЛА, получив точные координаты цели, высокоточными ударами поразили замаскированный автомобиль с расчетом противника и установленным в нем оборудованием управления, через которое осуществлялось дистанционное управление дроном, а также саму роботизированную платформу.
Купянское направление.
Из района Купянска поступили видеоматериалы, на которых зафиксировано поражение живой силы противника российскими беспилотными аппаратами в южной части города, а также удары по технике ВСУ в населенном пункте Петровка, расположенном западнее Купянска. Подразделения ВС Украины продолжают предпринимать интенсивные контратакующие действия, передает telegram-канал «Два майора».
Северское направление.
На северском направлении подразделения российских войск завершили ликвидацию так называемого «кармана» к югу от Северска. В районе населенного пункта Звановка продолжаются боестолкновения. Поступают сообщения о штурме населенного пункта Свято-Покровское (Кирово). При этом отмечается, что российские силы осуществили форсирование реки Бахмутка.
Запорожское направление.
На запорожском направлении подразделения ВСУ продолжают удерживать позиции в центральной части Степногорска. Однако их живая сила находится под постоянными ударами российских беспилотных систем, оснащенных тяжелым вооружением. Противник пытается перебрасывать туда подкрепления в условиях ограниченной видимости.
Бои продолжаются и в районе Приморского. Восточнее Степногорска российские десантные подразделения прорвали оборонительные порядки противника и продвинулись в сторону Лукьяновки. В этом районе отмечаются крайне ожесточенные и кровопролитные столкновения, в том числе интенсивное противоборство штурмовых групп с вражескими беспилотниками. Кроме того, ВСУ подвергли артиллерийскому обстрелу Каменку-Днепровскую, в результате чего погиб один гражданский житель.
Херсонское направление.
В результате атаки украинских беспилотников на село Великие Копани в Херсонской области погиб сотрудник энергетической отрасли, еще трое работников компании «Херсонэнерго» получили ранения. Также в Новой Каховке жертвой обстрела стала 72‑летняя женщина, а 67‑летний мужчина был ранен.
В населенном пункте Днепряны пострадали двое мирных жителей. В Голой Пристани в результате огневого удара ВСУ повреждено административное здание, ранены трое мужчин.
Константиновское и краснолиманское направления.
На константиновском направлении подразделения ВС РФ ведут наступление на Константиновку с северо-западного направления. При этом в южных районах города продолжаются боестолкновения.
На краснолиманском направлении российские войска улучшили свое тактическое положение на линии Александровка — Сосновое — Святогорск. Отмечается продвижение в районе населенного пункта Диброва, продолжаются бои севернее населенного пункта Озерное и вблизи Закотного. Кроме того, российские силы расширяют зону контроля к юго-востоку от Платоновки и продвигаются в районе между населенными пунктами Васюковка и Пазено.
Волчанское направление.
На волчанском направлении продолжаются ожесточенные боестолкновения в районе населенного пункта Вильча. При этом подразделения ВС РФ ведут поступательное продвижение в Волчанских Хуторах, пишет telegram-канал WarGonzo.