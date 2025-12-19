Минобороны России неоднократно заявляло, что киевские власти используют иностранных наемников в качестве «пушечного мяса». При этом российские военные, как подчеркивалось, продолжают ликвидировать их на всей территории Украины. Сами наемники, прибывшие в страну ради заработка, в многочисленных интервью признавали, что командование ВСУ слабо координирует их действия, а вероятность выжить в боях невелика, поскольку интенсивность боевых действий несоизмерима с тем, с чем им приходилось сталкиваться в Афганистане и на Ближнем Востоке.