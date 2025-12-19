Под Иркутском произошло сразу три ДТП с пострадавшими

Под Иркутском произошла серия ДТП на трассе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
На автодороге Иркутск — Оса — Усть-Уда в Иркутском районе, недалеко от деревни Столбова, 18 декабря за короткое время произошла цепочка из трёх ДТП. В результате пострадали два человека, повреждения получили шесть автомобилей.
По предварительной информации, первое столкновение произошло, когда водитель Toyota Fielder, двигаясь со стороны села Урик в сторону Иркутска, совершил наезд на ехавший впереди Land Rover.
Сразу после этого водитель Honda Spike, пытаясь объехать место первой аварии, столкнулся с автомобилем Toyota Fielder.
Вскоре последовало третье ДТП. Водитель Toyota Mark X не справился с управлением и врезался в двигавшийся перед ним Toyota Allion, который снизил скорость, увидев аварийную ситуацию на дороге. В этот же момент в Toyota Mark X сзади въехал автомобиль Lexus RX330.
«В результате трёх вышеуказанных ДТП пострадали два человека — водитель автомобиля Toyota Fielder и пассажир автомобиля Lexus RX330», — сообщили в региональной ГИБДД.
В общей сложности механические повреждения получили шесть транспортных средств. На месте работали сотрудники экстренных служб. Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее сообщалось о ДТП с десятью автомобилями в Иркутской области.