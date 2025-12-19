Под Иркутском произошло сразу три ДТП с пострадавшими

Вскоре последовало третье ДТП. Водитель Toyota Mark X не справился с управлением и врезался в двигавшийся перед ним Toyota Allion, который снизил скорость, увидев аварийную ситуацию на дороге. В этот же момент в Toyota Mark X сзади въехал автомобиль Lexus RX330.