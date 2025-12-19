Экс-чиновник мэрии Нефтекамска оштрафован на 300 тыс. руб за мошенничество

Суд установил, что в 2024 году будучи руководителем одного из отделов мэрии, одновременно выполнял функции руководителя по набору граждан на военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ и сфальсифицировал документы на шестерых кандидатов в контрактники.
Чиновник указал, что эти люди были привлечены его женой по программе подбора, чтобы получить вознаграждение. На этом основании на счёт супруги из бюджета перечислили 300 тысяч рублей. Этими деньгами пара распорядилась по своему усмотрению.
Подсудимый полностью признал вину и возместил причиненный ущерб. По требованию прокуратуры его уволили с госслужбы за утрату доверия и запретили занимать руководящие должности на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение двух лет.