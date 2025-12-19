Средняя зарплата в Башкирии вырастет в четыре раза к 2042 году

В качестве отправной точки взяты данные за 2024 год, когда средняя зарплата в республике составила 67,6 тысячи рублей. Это на 18,6% выше, чем в 2023 году. По базовому варианту прогноза, к 2028 году доходы вырастут еще на 45,6% и достигнут 98,4 тысячи рублей в месяц. А конечной целью на 2042 год обозначен уровень средней зарплаты в 272 136 рублей.