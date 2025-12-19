Средняя зарплата в Башкирии вырастет в четыре раза к 2042 году

Согласно официальному прогнозу социально-экономического развития Башкирии, средняя заработная плата в регионе может вырасти почти в четыре раза в течение ближайших 18 лет. Документ размещен на портале правовой информации.
В качестве отправной точки взяты данные за 2024 год, когда средняя зарплата в республике составила 67,6 тысячи рублей. Это на 18,6% выше, чем в 2023 году. По базовому варианту прогноза, к 2028 году доходы вырастут еще на 45,6% и достигнут 98,4 тысячи рублей в месяц. А конечной целью на 2042 год обозначен уровень средней зарплаты в 272 136 рублей.
Документ также содержит более осторожный, «консервативный» сценарий. В этом случае рост будет чуть меньше: к 2042 году средняя зарплата составит 241 668 рублей, что все равно в 3,6 раза превысит показатели 2024 года.
Одновременно прогнозируется сокращение доли населения, живущего за чертой бедности, до 4,8%.