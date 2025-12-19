Петербурженка, которую обвиняют в совращении учеников, уволилась после скандала

Сама обвиняемая, выпускница престижного РГПУ им. А. И. Герцена, свою вину не признает. Суд избрал для нее меру пресечения в виде содержания под стражей до 15 февраля 2026 года. Ей инкриминируется статья, предусматривающая наказание в виде лишения свободы сроком от 15 до 20 лет. В настоящее время она находится в следственном изоляторе, следствие продолжается.