Петербурженка, которую обвиняют в совращении учеников, уволилась после скандала

Учительница английского из Петербурга, которую обвиняют в совращении двух учеников, уволилась из школы полгода назад. Об этом «КП-Петербург» рассказали в пресс-службе администрации Выборгского района.
— Данный учитель не работает в школе с июня 2025 года. Остальную информацию уполномочены сообщить только следственные органы, — рассказали в пресс-службе районной администрации.
В первый раз девушка вступила в интимную связь с 12-летним мальчиком 15 апреля — она пригласила школьника к себе домой. Спустя полторы недели ситуация повторилась. Последний известный случай с другим пятиклассником произошел в середине июля.
Сама обвиняемая, выпускница престижного РГПУ им. А. И. Герцена, свою вину не признает. Суд избрал для нее меру пресечения в виде содержания под стражей до 15 февраля 2026 года. Ей инкриминируется статья, предусматривающая наказание в виде лишения свободы сроком от 15 до 20 лет. В настоящее время она находится в следственном изоляторе, следствие продолжается.