Ричмонд
+14°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин поручил доложить о ситуации с насилием над детьми в Нижнем

Следователи проверяют информацию федерального канала о ненадлежащем содержании троих несовершеннолетних в Нижегородской области.

Главе ведомства Александру Бастрыкину будет представлен доклад о ходе проверки доводов телепередачи о противоправных действиях в отношении детей в Нижегородской области. Об этом сообщили в информационном центре СК России.

В эфире федерального канала озвучили факты о ненадлежащих социально-бытовых условиях жизни троих детей. По словам соседей, несовершеннолетние подвергаются насилию, однако обращения в компетентные органы ранее не принесли результатов.

Следственными органами СК России по Нижегородской области организована доследственная проверка по статье о халатности (ст. 293 УК РФ). Руководитель регионального управления А. С. Ахметшин представит доклад об обстоятельствах дела и мерах, принятых по озвученным фактам.

Ранее сообщалось, что нижегородскую семью проверят из-за насилия над детьми.