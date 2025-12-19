Бастрыкин поручил доложить о ситуации с насилием над детьми в Нижнем

Главе ведомства Александру Бастрыкину будет представлен доклад о ходе проверки доводов телепередачи о противоправных действиях в отношении детей в Нижегородской области. Об этом сообщили в информационном центре СК России.
В эфире федерального канала озвучили факты о ненадлежащих социально-бытовых условиях жизни троих детей. По словам соседей, несовершеннолетние подвергаются насилию, однако обращения в компетентные органы ранее не принесли результатов.
Следственными органами СК России по Нижегородской области организована доследственная проверка по статье о халатности (ст. 293 УК РФ). Руководитель регионального управления А. С. Ахметшин представит доклад об обстоятельствах дела и мерах, принятых по озвученным фактам.
Ранее сообщалось, что нижегородскую семью проверят из-за насилия над детьми.