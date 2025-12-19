В Иркутске осудили водителя и двух медработников за подмену анализов, что помешало объективному расследованию смертельного ДТП

3 февраля 2024 года на 78-м километре трассы Р-258 «Байкал» в Шелеховском районе водитель автомобиля «Тойота Краун», находясь, как позже выяснилось, в состоянии наркотического опьянения, врезался в большегруз. Удар был такой силы, что 14-летняя девочка и 24-летняя женщина, находившиеся в легковушке, погибли на месте от полученных травм. Следствие направило водителя на медицинское освидетельствование в одну из больниц областного центра.