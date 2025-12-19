Ричмонд
В Иркутске осудили водителя и двух медработников за подмену анализов, что помешало объективному расследованию смертельного ДТП

Кировский районный суд Иркутска вынес приговор троим мужчинам, которые пытались скрыть истинную причину смертельного ДТП, в котором погибли девочка и женщина. Их осудили по статье о воспрепятствовании расследованию (ст. 294 УК РФ). Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на прокуратуру Приангарья.

Источник: ТК Город

3 февраля 2024 года на 78-м километре трассы Р-258 «Байкал» в Шелеховском районе водитель автомобиля «Тойота Краун», находясь, как позже выяснилось, в состоянии наркотического опьянения, врезался в большегруз. Удар был такой силы, что 14-летняя девочка и 24-летняя женщина, находившиеся в легковушке, погибли на месте от полученных травм. Следствие направило водителя на медицинское освидетельствование в одну из больниц областного центра.

Водитель, понимая, что анализы покажут наличие наркотиков у него в крови, решил совершить подлог. Мужчина предложил санитару приёмного отделения 30 тысяч рублей за подмену биологических образцов. Тот согласился и заменил кровь и мочу водителя на чистые образцы, предоставленные другим медработником той же больницы. Деньги подельники разделили поровну.

В марте 2025 года водитель «Тойоты» был признан виновным в смертельной аварии. С учётом всех обстоятельств суд окончательно приговорил его к 8 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии строгого режима. Санитар, подменивший анализы, получил 1,5 года условно с испытательным сроком 2 года, а второй медработник оштрафован на 180 тысяч рублей.