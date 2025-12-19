Ричмонд
+15°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Батайске объявили траур после атаки БПЛА

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 дек — РИА Новости. Траур объявили в пятницу в Батайске Ростовской области, где накануне из-за атаки БПЛА погибла женщина, еще шесть человек пострадали, сообщил глава города Валентин Кукин.

Источник: © РИА Новости

Как ранее информировал губернатор области Юрий Слюсарь, в результате атаки в ночь на четверг на ростовский порт загорелось грузовое судно, два члена экипажа погибли, еще три — получили ранения. В городе повреждения получили два корпуса многоэтажки. В соседнем Батайске загорелись два частных дома. Ранения получили семь человек, один из них погиб.

«Подписал распоряжение, согласно которому 19 декабря 2025 года объявлено днём траура по погибшей и пострадавшим в результате трагических событий в нашем городе», — написал он в Telegram.

В связи с этим в Батайске приспускаются государственные флаги, учреждениям культуры и другим организациям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и праздничные программы.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше