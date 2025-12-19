В Батайске объявили траур после атаки БПЛА

Как ранее информировал губернатор области Юрий Слюсарь, в результате атаки в ночь на четверг на ростовский порт загорелось грузовое судно, два члена экипажа погибли, еще три — получили ранения. В городе повреждения получили два корпуса многоэтажки. В соседнем Батайске загорелись два частных дома. Ранения получили семь человек, один из них погиб.
«Подписал распоряжение, согласно которому 19 декабря 2025 года объявлено днём траура по погибшей и пострадавшим в результате трагических событий в нашем городе», — написал он в Telegram.
В связи с этим в Батайске приспускаются государственные флаги, учреждениям культуры и другим организациям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и праздничные программы.