Ричмонд
+15°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Минска водитель BMW врезался в дерево, сломав его пополам

Жесткое ДТП с автомобилем BMW случилось в Минске.

Источник: Комсомольская правда

В центре Минска водитель BMW врезался в дерево, сломав его пополам. Подробности и фото обнародованы в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Ночью 19 декабря 18-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля BMW, ехал по улице Орловской. Согласно предварительным данным, в момент выбора скорости он не учел погодные условия, не справился с управлением, выехал за пределы дороги и врезался в дерево. По кадрам, которые опубликовала ГАИ, видно, что дерево сломано пополам.

После этого BMW врезался в ехавший попутно автомобиль Belgee. В ГАИ отметили, что водитель, а также два пассажира BMW были доставлены в больницу для обследования.

Ранее ГАИ сказала об ограничениях движения в центре Минска 19 декабря.

Кстати, Минздрав сказал, когда фармацевт откажет в выдаче лекарства по рецепту.

Вместе с тем жители дома в Гомеле сказали, как произошел взрыв — колотились окна и стены.