В центре Минска водитель BMW врезался в дерево, сломав его пополам

Ночью 19 декабря 18-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля BMW, ехал по улице Орловской. Согласно предварительным данным, в момент выбора скорости он не учел погодные условия, не справился с управлением, выехал за пределы дороги и врезался в дерево. По кадрам, которые опубликовала ГАИ, видно, что дерево сломано пополам.