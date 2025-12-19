В центре Минска водитель BMW врезался в дерево, сломав его пополам. Подробности и фото обнародованы в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Ночью 19 декабря 18-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля BMW, ехал по улице Орловской. Согласно предварительным данным, в момент выбора скорости он не учел погодные условия, не справился с управлением, выехал за пределы дороги и врезался в дерево. По кадрам, которые опубликовала ГАИ, видно, что дерево сломано пополам.
После этого BMW врезался в ехавший попутно автомобиль Belgee. В ГАИ отметили, что водитель, а также два пассажира BMW были доставлены в больницу для обследования.
Ранее ГАИ сказала об ограничениях движения в центре Минска 19 декабря.
