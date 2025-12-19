«Ушел с объекта и больше его никто не видел»: в Нижнеудинском районе разыскивают 50-летнего мужчину

В Нижнеудинском районе начались поиски 50-летнего Валерия Александрова, который пропал без вести. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, до исчезновения в течение 10 лет мужчина работал сторожем на заготовительной базе в тайге — в урочище «Ярма».
— 14 декабря он покинул территорию объекта. Представитель администрации базы пояснил, что 15 декабря, прибыв с пополнением запасов на базу, не обнаружил сотрудника на месте, — пояснили в полиции.
«Ярма» находится в 120 километрах от Нижнеудинска. Поиски проходят в сложных погодных условиях. Метель ухудшила видимость и состояние дороги в лесу. Несмотря на это розыски продолжаются оперативками.
