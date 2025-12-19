«Ушел с объекта и больше его никто не видел»: в Нижнеудинском районе разыскивают 50-летнего мужчину

В Нижнеудинском районе начались поиски 50-летнего Валерия Александрова, который пропал без вести. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, до исчезновения в течение 10 лет мужчина работал сторожем на заготовительной базе в тайге — в урочище «Ярма».