В Иркутске студент потерял почти полмиллиона рублей из-за мошенников

Далее злоумышленник, убедив студента в серьёзной угрозе, вывел его на видеосвязь в мессенджере и заставил включить демонстрацию экрана. Получив доступ к данным банковских счетов, мошенники под предлогом «защиты от преступников» убедили юношу самостоятельно подать несколько заявок на кредиты. Когда на счёте оказались как его собственные деньги, так и полученные кредитные средства, злоумышленники настояли на их переводе на «безопасный счёт». В итоге студент перевёл преступникам около 478 тысяч рублей.