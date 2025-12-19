Ричмонд
В Иркутске студент потерял почти полмиллиона рублей из-за мошенников

В Иркутске 18-летний первокурсник лишился крупной суммы денег, доверившись преступникам. Об этом сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

Источник: ТК Город

Жертвой стал местный студент, который обратился в отдел полиции № 4 с заявлением о мошенничестве. По данным следствия, всё началось с телефонного звонка. Молодому человеку позвонил лжекурьер, который попросил назвать код из СМС для получения посылки. Вскоре после этого на связь вышел якобы сотрудник Росфинмониторинга, сообщивший о взломе учётной записи на портале госуслуг.

Далее злоумышленник, убедив студента в серьёзной угрозе, вывел его на видеосвязь в мессенджере и заставил включить демонстрацию экрана. Получив доступ к данным банковских счетов, мошенники под предлогом «защиты от преступников» убедили юношу самостоятельно подать несколько заявок на кредиты. Когда на счёте оказались как его собственные деньги, так и полученные кредитные средства, злоумышленники настояли на их переводе на «безопасный счёт». В итоге студент перевёл преступникам около 478 тысяч рублей.

По факту произошедшего следователями отдела полиции № 4 возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество). Полиция напоминает гражданам о необходимости бдительности и настоятельно рекомендует не передавать коды из СМС, не демонстрировать экран и не совершать никаких финансовых операций по указанию неизвестных лиц.