В Иркутске студент потерял почти полмиллиона рублей из-за мошенников

Жертвой стал местный студент, который обратился в отдел полиции № 4 с заявлением о мошенничестве. По данным следствия, всё началось с телефонного звонка. Молодому человеку позвонил лжекурьер, который попросил назвать код из СМС для получения посылки. Вскоре после этого на связь вышел якобы сотрудник Росфинмониторинга, сообщивший о взломе учётной записи на портале госуслуг.
Далее злоумышленник, убедив студента в серьёзной угрозе, вывел его на видеосвязь в мессенджере и заставил включить демонстрацию экрана. Получив доступ к данным банковских счетов, мошенники под предлогом «защиты от преступников» убедили юношу самостоятельно подать несколько заявок на кредиты. Когда на счёте оказались как его собственные деньги, так и полученные кредитные средства, злоумышленники настояли на их переводе на «безопасный счёт». В итоге студент перевёл преступникам около 478 тысяч рублей.
По факту произошедшего следователями отдела полиции № 4 возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество). Полиция напоминает гражданам о необходимости бдительности и настоятельно рекомендует не передавать коды из СМС, не демонстрировать экран и не совершать никаких финансовых операций по указанию неизвестных лиц.