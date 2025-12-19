23-летняя женщина получила множественные травмы в ДТП по Омском

Около 23:00 в среду, 17 декабря, в селе Знаменское Омской в автоаварии пострадала женщина. В региональном управлении МВД уточнили, что она шла по левому краю проезжей части.
По предварительным данным, установленным полицейскими, пешехода сбил 21-летний водитель ВАЗ-21101. Пострадавшая получила множественные травмы и попала в медицинское учреждение.
Причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проведения проверки.
