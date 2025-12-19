Ричмонд
Минздрав рассказал о состоянии пострадавшего при ЧП в пермском политехе

Минздрав сообщил об улучшении состояния пострадавшего при ЧП в пермском политехе.

Источник: © РИА Новости

ПЕРМЬ, 19 дек — РИА Новости. Состояние пермяка, серьезно пострадавшего при ЧП в здании местного политехнического университета, улучшилось и оценивается как удовлетворительное, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.

Во время лабораторных испытаний 11 декабря в здании политехнического университета в Перми на гидродинамическом стенде произошло разрушение колеса турбины. По информации вуза и следствия, осколки пробили защитные конструкции и травмировали людей, которые находились в комнате управления. В результате происшествия погибли мужчина — руководитель завода, изготовившего образец, и его 8-летняя дочь. Еще трое человек пострадали, один из них был в тяжелом состоянии, а один от госпитализации отказался. СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

«На сегодняшний день один пострадавший продолжает лечение в условиях стационара и получает всю необходимую медицинскую помощь, его состояние оценивается как удовлетворительное», — рассказали в краевом министерстве.