В Перми задержали юного студента, искавшего работу и грабившего пенсионерок

Один из инцидентов случился в Орджоникидзевском районе. В местный отдел полиции пришла 70-летняя женщина, которая рассказала, что её обманули на 405 тысяч рублей. По словам старушки, ей позвонили якобы сотрудники пенсионного фонда и попросили назвать номер СНИЛСа. Получив данные, мошенники начали называться правоохранителями и убедили женщину отдать им наличные деньги.