В Перми задержали юного студента, искавшего работу и грабившего пенсионерок

Студент в возрасте 18 лет, искавший подработку и обокравший двух пенсионерок, был задержан в Перми, сообщает краевое ГУ МВД.
Один из инцидентов случился в Орджоникидзевском районе. В местный отдел полиции пришла 70-летняя женщина, которая рассказала, что её обманули на 405 тысяч рублей. По словам старушки, ей позвонили якобы сотрудники пенсионного фонда и попросили назвать номер СНИЛСа. Получив данные, мошенники начали называться правоохранителями и убедили женщину отдать им наличные деньги.
Сотрудники полиции начали поиск курьера, личность которого вскоре удалось установить. Им был 18-летний студент, который объяснил, что попал в преступную схему, когда искал подработку.
«Получив задание от куратора, забрал у пенсионерки деньги, после чего перевел на указанный нанимателем криптосчёт, оставив себе небольшую сумму в качестве вознаграждения. В ходе работы полицейскими установлена причастность задержанного ещё к одному эпизоду мошенничества», — рассказывает ГУ МВД по Пермскому краю.
Как оказалось, пострадавшая во втором эпизоде лишилась ещё 500 тысяч рублей. В отношении юноши возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество».