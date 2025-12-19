Жительницу Усолья-Сибирского осудили за мошенничество с корпусной мебелью. С 2021 по 2024 год бывшая предпринимательница продавала мебель и заключала с покупателями договоры на изготовление и поставку кухонных гарнитуров. Как сообщили КП-Иркутск в региональной прокуратуре, получив от заказчиков полную предоплату, женщина не выполняла свои обязательства, придумывая предлоги, и присваивала полученные деньги себе.