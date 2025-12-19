Ричмонд
Жительницу Усолья-Сибирского осудили за мошенничество с корпусной мебелью

50-летняя женщина присвоила себе более 700 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жительницу Усолья-Сибирского осудили за мошенничество с корпусной мебелью. С 2021 по 2024 год бывшая предпринимательница продавала мебель и заключала с покупателями договоры на изготовление и поставку кухонных гарнитуров. Как сообщили КП-Иркутск в региональной прокуратуре, получив от заказчиков полную предоплату, женщина не выполняла свои обязательства, придумывая предлоги, и присваивала полученные деньги себе.

— Так от схемы обвиняемой пострадали 15 человек, причиненный ущерб превысил 700 тысяч рублей, — пояснили в ведомстве.

Подсудимая не признала свою вину в совершении серии мошенничеств. Ранее ее уже судили за 48 эпизодов аналогичных преступлений. Суд приговорил женщину к 8,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. С бывшей предпринимательницы также конфискуют более 180 тысяч рублей с пользу потерпевших.